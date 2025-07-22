KP.RU: дети актрисы Хилькевич пойдут в элитную школу со стоимостью обучения 2 млн рублей

Актриса Анна Хилькевич в мае 2025 года перевела старшую дочь Ариану в Павловскую гимназию, где та будет учиться в третьем классе. Там же начнет обучение младшая дочь артистки Анна-Мария. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Звездная мама уже внесла оплату за учебный год, составляющий 10 месяцев, с каникулами в июле и августе. Стоимость первого года обучения - 2,25 миллиона рублей, затем — 2,15 миллиона рублей. При поступлении второго и последующих детей предусмотрены скидки.

Павловская гимназия предлагает детям пребывание на полный день, совмещая учебные занятия с активным отдыхом. Для учеников организованы охрана, качественная кухня, широкий спектр факультативов, консультации психологов и логопедов, медицинский персонал, экскурсионные программы и другое. Учебная программа разработана в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, дополнена индивидуализированным подходом и возможностью изучать предметы в разноуровневых группах.