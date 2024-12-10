«Кожи не хватило». Актриса из «Универа» умерла после резекции желудка

Актриса Халима Ибрагимова из «Универа» умерла в 45 лет после резекции желудка

Актриса Халима Ибрагимова, известная по роли в сериале «Универ. Новая общага», скончалась на 46-м году жизни. Об этом сообщило министерство культуры Узбекистана в Telegram-канале .

Причиной смерти стали осложнения после операции по уменьшению желудка, сообщило издание Life.ru. На эту операцию актриса решилась не из стремления соответствовать идеалам красоты. У нее была межпозвоночная грыжа, и для улучшения состояния требовались либо хирургическое вмешательство, либо значительное снижение веса. Именно поэтому Ибрагимова отважилась на уменьшение желудка.

О том, как развивались события после операции, рассказала певица Юлдуз Усманова, подруга Халимы. Оказалось, что рана загноилась и потребовала еще одно хирургическое вмешательство. Однако во время нее врачи были вынуждены оставить большой участок открытым из-за нехватки кожи. Актриса страдала от воспаления, которое привело к проблемам с давлением и повышению уровня сахара в крови.

После повторной операции кожи не хватило, у нее было открытое место размером 20 на 50 сантиметров, которое воспалилось, — рассказала Усманова.

Актриса получила образование на факультете драмы в Ташкентском государственном художественном институте. В течение долгого времени она работала в театре под руководством Мирзабека Холмедова. Ибрагимова стала известной благодаря своим ролям в таких проектах, как «Универ», «Пленница кувшина» и других.

В 2007 году Халима связала себя узами брака с Джалалом Мирзаевым, который был младше ее на семь лет. В этом союзе родилось двое детей — дочь и сын.