Кожевникова призналась, что «Универ» занимает особое место в ее карьере

Актриса поделилась, что «Универ» занимает особое место в ее карьере, будучи первым комедийным проектом в ее портфолио.

«Я до этого сериала играла в болливудском кино, исполняла роль русской героини. Потом меня пригласили на съемки „Универа“. Конкуренция была просто невероятной — вся стена была увешана портретами девушек, которые пробовались на роль Алки. Но я не могла бросить полный метр, в котором играла, и уехать в Москву. И мне одна женщина дала дельный совет: твой проект от тебя никуда не уйдет. Представляете, спустя две недели меня снова пригласили, и выяснилось, что съемки перенесли, и я как раз попала в последний вагон, что называется», — вспоминает Кожевникова.

Она подчеркнула, что перезапуск «Универа» обещает много сюрпризов для поклонников, хотя и не раскрыла подробностей.