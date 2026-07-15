Костомаров и Домнина рассказали о важности сохранения романтики в браке

Фигуристка Оксана Домнина, комментируя в беседе с Леди Mail секреты поддержания романтических отношений в браке, отметила важность времени, проведенного вдвоем.

«Мы вдвоем путешествуем. Совершенно спокойно, без зазрения совести… нет, с небольшим зазрением совести, оставляем детей на бабушку и уезжаем», — поделилась она.

Фигуристка подчеркнула, что необходимо находить возможность оставаться наедине хотя бы на пару дней, чтобы укрепить связь друг с другом.