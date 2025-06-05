Косметолог Мухина не обнаружила следов пластики на лице у актрисы Климовой

В интернете активно обсуждается внешний вид 47-летней российской актрисы Екатерины Климовой. Звезда некогда популярного сериала «Бедная Настя» выглядит настолько молодо, что на ее лице нет ни одной морщины. Профессиональный косметолог Мария Мухина в беседе с ОСН рассказала, какие процедуры помогли Климовой сохранить молодость.

«В первую очередь Екатерина очень успешно работает с косметологом-дерматологом и делает Full Face, то есть ей производят контурную пластику по увеличению губ. Если мы посмотрим на ее фото в молодости и сейчас, то заметим, что губы все-таки стали более пухлыми», — сказала Мухина.

Бьютификация — еще одна важная процедура в списке у Климовой, которая подарила ей вторую молодость. С помощью этой методики специалисты увеличили актрисе скулы, что позволило удлинить овал лица, добавила собеседница.

По словам эксперта, не обошлось в случае с Климовой и без ботулинотерапии. Мухина также отметила, что в совокупности все эти методики улучшили верхний слой дермы, и он стал более сияющим, что дополнительно придало омолаживающий эффект. При этом звездный косметолог и в самом деле не обнаружила следов пластических операций на лице у актрисы.