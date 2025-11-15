Концертная площадка в Петербурге подала в суд на театр Кадышевой

Суд Петербурга зарегистрировал иск к театру Кадышевой на 1,8 миллиона рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании «Дворец спорта», управляющей концертной площадкой «Ледовый дворец», к театру народной музыки и песни «Золотое кольцо». Как следует из материалов дела , истец требует взыскать с организации около 1,8 миллиона рублей.

В карточке дела указано, что ответчиком значится ООО «Национальный театр народной музыки и песни „Золотое кольцо“». Основания претензий пока не раскрываются, дата первого заседания также не назначена.

Согласно информации на официальной странице «Ледового дворца» во «ВКонтакте», концерт Надежды Кадышевой, Григория Кадышева и ансамбля «Золотое кольцо» на этой площадке прошел 26 июля.

