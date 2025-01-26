Концерт, о котором Пугачева жалела годами. Орбакайте опубликовала уникальную запись из Чернобыля

Кристина Орбакайте опубликовала редкие кадры исторического выступления Аллы Пугачевой в Чернобыле. Издание Woman.ru напомнило, что именно об этом концерте знаменитая певица сожалела долгие годы.

Концерт в Чернобыле состоялся вскоре после аварии на АЭС в небольшом поселке под Припятью. Тогда, в 1986 году, певица и ее коллеги приехали поддержать ликвидаторов. Послушать Аллу Пугачеву пришли около девяти тысяч человек, которые боролись с последствиями крупнейшей техногенной катастрофы.

Примадонна исполняла свои хиты, общалась с публикой, принимала цветы и жала руки зрителям. Тогда опасность радиации была недооценена, признается певица.

«Простой народ просил апельсины, алкоголь и меня. Мы понятия не имели, что такое радиация, пока не оказались там», — рассказывала она в интервью.

Артисты получили инструкции уже на месте: не пить местную воду, не есть продукты, а одежду после возвращения уничтожить. Но такие меры оказались недостаточными. Пугачева позже отмечала, что концерт оставил тяжелый след: многие участники, включая Иосифа Кобзона, Александра Барыкина и Ирину Понаровскую, столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем.

Недавно Алла Пугачева переехала на Кипр из Израиля. В прессе допускали, что певице придется бросить дорогую недвижимость на острове из-за болезни.