Best Events Europe: концерт Гребенщикова в Ницце отменили по состоянию здоровья

Концерт исполнителя Бориса Гребенщикова* в Ницце отменили из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил организатор мероприятия Best Events Europe .

«К сожалению, состояние здоровья Бориса Гребенщикова* не позволяет провести сегодняшний концерт БГ+ в Ницце 21 сентября», — указали в заявлении.

Гребенщиков* должен был выступить с новой программой в отеле Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée. Некоторые поклонники считают, что у 70-летнего музыканта — проблемы с сердцем и его госпитализировали после сердечного приступа.

В феврале концерт Гребенщикова* отменили в Дубае. Причиной также послужило плохое здоровье исполнителя.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.