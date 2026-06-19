Концерт автора хита «За тебя калым отдам» перенесли на Урале

Запланированный на 20 июня в Екатеринбурге концерт популярного исполнителя Мурата Тхагалегова из-за болезни артиста перенесли на сентябрь. Об этом ТАСС сообщили во Дворце культуры железнодорожников.

«Организатор сообщил, что артист болеет. Выступление перенесли на 7 сентября», — подтвердили в учреждении.

Администратор артиста при этом напомнила, что Тхагалегов успешно провел концерт 13 июня в Новосибирске. От комментариев о состоянии здоровья певца она отказалась.

По информации телеграм-канала Mash, Тхагалегова экстренно доставили в больницу в Новосибирске из-за кровотечения пищевода, артиста готовят к операции. В клинике он проведет около двух недель и уже в июне вернется в строй.

Тхагалегов известен по хитам «За тебя калым отдам», «Едем в соседнее село на дискотеку», «Украдет и позовет» и другим. Певец переживает новую волну популярности из-за вирусных роликов в Сети.