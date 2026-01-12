Константин Хабенский признался, что подписался на продолжение «Метода», не читая сценарий

Третий сезон сериала «Метод» вновь объединил Константина Хабенского с ролью следователя Родиона Меглина. Актер поделился деталями своего возвращения к проекту в интервью « Снобу ».

Артист признался, что изначально сомневался в целесообразности третьего сезона. Он также указал на обсуждение возможности запуска полнометражной картины, которое так и осталось на уровне разговоров.

«Юра Быков (режиссер — прим. ред.) позвонил и сказал: „Я придумал, как перезапустить ‚Метод‘. Как сделать из него совершенно новую, мощную историю“. Я спросил его тогда: „А ты уверен?“ Он ответил, что на все 100 процентов. И я даже сценарий читать не стал: „Поехали!“», — отметил актер.

Хабенский указал на существование недостатков в первом сезоне, например некоторые сюжетные линии пришлось упростить. На взгляд актера, третья часть получилась лучше.