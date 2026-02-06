Константин Эрнст заявил, что телевидение не уступит место интернету

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в беседе с KP.RU выразил мнение о том, как будут развиваться традиционные медиа в условиях растущей популярности интернета. По его словам, несмотря на значительные изменения в способах потребления контента, телевидение не утратит свою актуальность и продолжит сосуществовать с новыми платформами.

«Театр, кино, телевидение и интернет продолжают мирно сосуществовать и продолжат дальше. Максималистские заявления — это нормально, но немного наивно», — сообщилЭрнст.

Он подчеркнул, что каждое поколение считает себя последним, кто пользуется определенным видом искусства — сначала театром, затем кино, теперь телевидением и интернетом. Однако все эти формы медиа продолжают активно работать и развиваться, опровергая идею о том, что телевидение может исчезнуть.