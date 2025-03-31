Константин Эрнст указал на ошибку ТВ с вертикальным программированием

По словам генерального директора Первого канала, сериальная индустрия допустила ошибку, не поддержав идею такого формата. Вертикальное программирование предполагает выпуск новых эпизодов сериалов каждую неделю после программы «Время».

«Много лет назад мы сначала пытались договориться с другими каналами, а потом, не договорившись, попробовали сами запустить так называемое вертикальное программирование. Это когда после программы „Время“ каждый будний день закреплен за каким-то сериалом», — пояснил медиаменеджер.

Он отметил, что такой подход позволил бы выпускать четыре сериала в неделю, а зрители могли бы выбирать интересующие их проекты. Однако концепция не нашла поддержки среди коллег, которые предпочитали традиционный метод съемки.