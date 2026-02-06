Константин Эрнст рассказал, что поддерживать интерес к работе ему помогает разнообразие проектов

Генеральный директор Первого канала и российский продюсер Константин Эрнст рассказал KP.RU , как ему удается находить время для отдыха при безумном графике и многочисленных проектах.

Он поделился с изданием, что поддерживает силы и интерес к работе благодаря разнообразию проектов.

«Полугодовой отпуск — это из разряда фантастики. Честно говоря, подозреваю, через неделю я начну волноваться, что я в этом отпуске делаю», — отметил он.

Смена проектов, форматов и жанров помогает Константину Львовичу не выгорать, находить новые идеи и получать удовольствие от процесса.

«Вообще я отдыхаю, меняя тематику работы. Телевидение дает возможность заниматься всеми жанрами и переключаться между новостями, кино, музыкой, документальными проектами и так далее», — уточнил Эрнст.

Напомним, что 6 февраля 2026 года Константину Эрнсту исполнилось 65 лет. В этот день KP.RU вспомнил ключевые этапы карьеры, которые сделали его одним из ведущих продюсеров России.