Композитор Зацепин: секрет активности в 99 лет кроется в ежедневной зарядке

Композитор Александр Зацепин получил специальный приз национальной кинематографической премии «Ника» за «Честь и достоинство». Во время вручения награды на сцене театра «Маска» народный артист признался Национальной Службе Новостей , что всегда начинает свой день с 35-минитной зарядки и не позволяет лени победить.

«Я как этот грузовик с утра встану, 35 минут делаю зарядку и потом работаю. Так приходит бодрость, завтрак, затем работа за компьютером», — рассказал музыкант.

В свои 99 лет композитор продолжает активно заниматься творчеством, он уже написал четыре мюзикла и балет. Зацепин отметил, что поддерживать рабочий настрой ему помогает дисциплина.