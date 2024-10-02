Композитор Влади заявил, что ему тяжело работать с певцом Лазаревым

Известный композитор Олег Влади дал интервью « ФедералПресс ». В ходе беседы он рассказал, с кем из артистов в данный момент ему сложнее всего работать.

По словам автора песен, трудности вызывает взаимодействие с певцом Сергеем Лазаревым.

«Но эта тяжесть приятная — это поиск формы, поиск формулировки», — пояснил музыкант.

Он также отметил, что отличительной чертой Лазарева в создании композиций является четкое понимание собственных желаний. За время сотрудничества со звездой без правок был принят только один трек — «Я не боюсь», поделился Влади.