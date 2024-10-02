Композитор Влади назвал Баскова рекордсменом по количеству купленных и неспетых песен

Известный композитор Олег Влади в беседе с « ФедералПресс » заявил, что певец Николай Басков неоднократно выплачивал гонорар за треки, которые впоследствии не исполнял.

Автор мелодий назвал артиста рекордсменом по количеству приобретенных у него композиций.

«Коля надолго будет лидировать в этом списке — списке купленных и неспетых песен», — добавил Влади.

По словам композитора, Басков является его лучшим другом. Певец, отметил собеседник сайта, всегда готов прийти на помощь и дать подсказку в трудный момент.