Композитор Влади назвал Баскова рекордсменом по количеству купленных и неспетых песен
Известный композитор Олег Влади в беседе с «ФедералПресс» заявил, что певец Николай Басков неоднократно выплачивал гонорар за треки, которые впоследствии не исполнял.
Автор мелодий назвал артиста рекордсменом по количеству приобретенных у него композиций.
«Коля надолго будет лидировать в этом списке — списке купленных и неспетых песен», — добавил Влади.
По словам композитора, Басков является его лучшим другом. Певец, отметил собеседник сайта, всегда готов прийти на помощь и дать подсказку в трудный момент.
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