Композитор Малежик признался, что быстро восстановился после инсульта, потому что не жалел себя

По словам композитора и поэта Вячеслава Малежика, он достаточно быстро восстановился после инсульта, потому что у него не было времени сдаваться и жалеть себя. Об этом он рассказал в беседе с сайтом MK.RU .

Артист заявил, что ему в значительной мере удается справиться со своим недугом. После инсульта у него была почти полностью парализована правая часть тела, композитор даже говорил с трудом.

«У меня никогда не возникало мысли, что я не восстановлюсь. Это все произошло в июне, и единственное, в чем я был не уверен: смогу ли восстановиться, чтобы в сентябре участвовать в праздниках, посвященных Дню города», — отметил Малежик.

И ему удалось достичь своей цели. По собственному признанию, артист вернулся к работе и выступает с не меньшей энергией, чем это было до болезни.