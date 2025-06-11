Композитор Антонов заявил, что не собирается завершать карьеру

Народный артист Лев Лещенко заявил, что деятелям культуры следует как можно дольше оставаться на сцене. Композитор Юрий Антонов поддержал коллегу, сообщил « Абзац ».

Музыкант рассказал об отсутствии желания покидать сцену, отметив отказ ставить возрастную планку в творчестве.

«Пусть планку себе ставят спортсмены. Все артисты разные. У каждого свои возможности и здоровье», — пояснил артист.

По его словам, пока есть энергия и силы, нужно продолжать творческую деятельность. Даже если молодая аудитория перестанет интересоваться конкретными произведениями, останутся верные фанаты старшего поколения, добавил Антонов.