Композитор Антонов заявил, что не собирается завершать карьеру
Народный артист Лев Лещенко заявил, что деятелям культуры следует как можно дольше оставаться на сцене. Композитор Юрий Антонов поддержал коллегу, сообщил «Абзац».
Музыкант рассказал об отсутствии желания покидать сцену, отметив отказ ставить возрастную планку в творчестве.
«Пусть планку себе ставят спортсмены. Все артисты разные. У каждого свои возможности и здоровье», — пояснил артист.
По его словам, пока есть энергия и силы, нужно продолжать творческую деятельность. Даже если молодая аудитория перестанет интересоваться конкретными произведениями, останутся верные фанаты старшего поколения, добавил Антонов.