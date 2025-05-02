Компания Tefal подала иск на блогера Веронику Степанову

Иск на два миллиона рублей подала к блогеру и психологу Веронике Степановой французская компания Tefal. Как сообщил Telegram-канал Mash , устраивающую онлайн-марафоны со своими подписчиками россиянку обвинили в нарушении авторских прав.

Юристы французской компании совершили ошибку, так как подали иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга, потому что Степанова давно уехала из России и обустроилась в Мексике.

В чем именно онлайн-психолог нарушила авторские права производителя посуды, неизвестно.

Летом прошлого года иск с заявлением о клевете против блогера и психологи Вероники Степановой подала модель Анастасия Решетова, получившая известность в ходе бракоразводного процесса певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

Степанова в своем блоге косвенно намекнула, что Решетова работала в эскорте. Модель посчитала, что блогер оскорбила ее честь и достоинство и обратилась в суд для защиты.