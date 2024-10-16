Комментатор Губерниев рассказал, что держит форму благодаря спорту и отказу от сахара

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с НСН своими секретами поддержания физической формы в свои 50 лет в День здорового питания, который отмечается 16 октября.

Он отметил, что постоянно занимается спортом и придерживается здорового образа жизни. В этот день, по традиции, он, возможно, откажется от своей любимой картошки.

Также он вспомнил французскую пословицу: «Ешь, пока естся», что в свободном переводе означает, что если есть желание поесть, то стоит это сделать. Тем не менее, Губерниев подчеркнул важность снижения потребления сахара и увеличения количества фруктов и овощей в рационе. Комментатор добавил, что ежедневно занимается физической активностью, включая бег с палками, чтобы поддерживать хорошую форму.