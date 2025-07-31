Комик Журавлев назвал сложными съемки в фэнтези-сериале «Баранкины и камни силы»

Российский комик и актер Дмитрий Журавлев в интервью ИА НСН рассказал о своем участии в съемках комедийного фэнтези-сериала про такси.

Артист сообщил, что работа над проектом «Баранкины и камни силы» оказалась сложной. Журавлев также добавил, что фантастика — его любимый жанр, переносящий в мир сказок.

«Возможно, это связано с тем, что я из деревни, там кроме воображения не было ничего, поэтому мне нравится фэнтези», — цитирует актера сайт RT.

Сюжет нового сериала сосредоточится на семье потомственных водителей, которые встретятся с прародительницей — извозчицей из 1804 года.