Комик Шкуро назвала зрителей Comedy Club в Барвихе самыми сложными
Актриса и резидент Comedy Club Екатерина Шкуро призналась, что самой сложной публикой для артистов шоу являются зрители на съемках в концертном зале в Барвихе. Об этом она рассказала в подкасте «Джентльмены предпочитают» на платформе 360.ru.
По словам Шкуро, зрители могут перестать следить за выступлением, если на сцене нет самых известных резидентов.
«Если на сцене, например, не Гарик, не Паша и не Демис, люди могут просто залипнуть в телефон или вообще уйти в туалет. Если им чуть-чуть не угождаешь, ты для них уже неинтересен», — сказала она.
Актриса отметила, что авторам Comedy Club приходится искать баланс между разной аудиторией. По ее словам, многие номера, которые сдержанно принимают на съемках в Барвихе, затем становятся популярными у зрителей по всей стране.
Есть номера, которые в регионах заходят просто идеально. Люди понимают эти шутки, потому что это про их жизнь. А в Барвихе те же темы могут вообще не вызвать отклика.
Екатерина Шкуро
актриса, резидент Comedy Club
Она добавила, что различия в жизненном опыте столичной и региональной аудитории напрямую влияют на восприятие юмора, поэтому создать номер, который одинаково понравится всем зрителям, остается одной из самых сложных задач для авторов Comedy Club.