Комик Шкуро назвала зрителей Comedy Club в Барвихе самыми сложными

Актриса и резидент Comedy Club Екатерина Шкуро призналась, что самой сложной публикой для артистов шоу являются зрители на съемках в концертном зале в Барвихе. Об этом она рассказала в подкасте «Джентльмены предпочитают» на платформе 360.ru.

По словам Шкуро, зрители могут перестать следить за выступлением, если на сцене нет самых известных резидентов.

«Если на сцене, например, не Гарик, не Паша и не Демис, люди могут просто залипнуть в телефон или вообще уйти в туалет. Если им чуть-чуть не угождаешь, ты для них уже неинтересен», — сказала она.

Актриса отметила, что авторам Comedy Club приходится искать баланс между разной аудиторией. По ее словам, многие номера, которые сдержанно принимают на съемках в Барвихе, затем становятся популярными у зрителей по всей стране.