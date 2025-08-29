Комик Пикули рассказал об ограничениях из-за объявления его в розыск

Комик Пикули: теперь не смогу ездить в страны СНГ, чтобы не арестовали

Российский комик Антон Пикули* (настоящая фамилия — Устимов) прокомментировал решение МВД России об объявлении его в розыск. О том, как повлияют на его жизнь данные ограничения, он рассказал в видео, доступном на его YouTube-канале.

«Из минусов теперь только то, что у меня есть красный список стран, куда мне лучше не летать, чтобы не арестовали и не экстрадировали в Россию. Это страны СНГ», — рассказал видеоблогер.

Устимов сейчас находится в Испании. Россию он покинул в 2021 году. По его словам, в странах Евросоюза его никто не будет арестовывать из-за решения российских властей.

Комик отметил, что просто не станет посещать государства, являющиеся союзниками России. Речь идет о Кубе, Венесуэле, КНДР и Никарагуа. Устимов даже пошутил, что теперь не сможет отправиться со стендап-туром в КНДР.

О том, что МВД РФ объявило видеоблогера в розыск, стало известно 21 августа. В базе ведомства отмечается, что его разыскивают по уголовной статье, но без уточнения, по какой именно.

* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.