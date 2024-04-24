«Кольцо бери». Баста благословил девушку на брак во время своего концерта | 360°

Знаменитости 24 апреля 2024, 14:28 «Кольцо бери». Баста благословил девушку на брак во время своего концерта Поклонник Басты сделал предложение девушке на концерте рэпера в Новосибирске Evgeny Philippov / Global Look Press

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Житель Новосибирска сделал предложение руки и сердца девушке во время концерта рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. О случившемся на площадке «Сибирь-Арена» сообщил портал ngs.ru.

На опубликованных изданием кадрах видно, как молодые люди вышли на сцену. Рэпер попросил поклонника встать на одно колено, прежде чем делать предложение.

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«Как он, хороший человек? Проверен? Послушный? Тогда кольцо бери», — сказал Баста избраннице фаната.

После этого молодой человек вручил девушке большой букет цветов. Баста обнял пару и пожелал им всего самого наилучшего.

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