«Колхозная дырища». Артемий Лебедев высмеял внешний вид Киева

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев жестко раскритиковал Киев, назвав его «колхозной дырищей» на фоне современной Москвы. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте» .

Блогер оценил внешний вид украинской столицы. Он пояснил, что такое впечатление у него сложилось после просмотра видеороликов украинских блогеров, живущих в Киеве и Одессе.

По словам Лебедева, Киев на контрасте с динамично развивающейся Москвой выглядит устаревшим. Украинская столица как будто застряла в 1990-х годах.

«На этом фоне Киев, который все-таки является столицей, выглядит как абсолютно, конечно, застрявшая в 90-х колхозная дырища», — резюмировал блогер.

Ранее Лебедев стал отцом в 11-й раз в жизни. У многодетного блогера родилась дочь. При этом старшему сыну дизайнера уже 24 года.