Киселев заболел. Кто будет вместо него?

Итоговый выпуск «Вестей» на канале «Россия 1» в воскресенье проведет Евгений Попов, потому что ведущий передачи Дмитрий Киселев заболел. Об этом заявил сам Киселев в беседе с РИА «Новости» .

«Подхватил тут пневмонию, и врачи пока прописали щадящий режим», — сказал он.

По словам журналиста, на программе появится Евгений Попов. Коллега также заменял Киселева во время отпуска прошлым летом. Он отметил, что Попов проведет «интереснейший воскресный выпуск».

«Ну, а я остаюсь с моими зрителями, но на сей раз по эту сторону телеэкрана», — добавил журналист.

Ранее в СМИ появились сообщения, что телеведущий Юрий Николаев заболел коронавирусом. В беседе с 360.ru он опроверг эти данные. Артист признался, что действительно заболел — сильно простудился и не до конца выздоровел, однако о ковиде речи не идет.