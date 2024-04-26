Киркорова оштрафовали за неуплату штрафа | 360°

Знаменитости 26 апреля 2024, 11:39 Киркорова оштрафовали за неуплату штрафа Суд в Москве оштрафовал певца Киркорова на шесть тысяч рублей за неуплату штрафа РИА «Новости»

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Певца Филиппа Киркорова оштрафовали на шесть тысяч рублей за неуплату штрафа. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Его признали виновным в неуплате административного штрафа. Теперь Киркоров будет обязан выплатить двукратную сумму первоначального штрафа в три тысяч рублей.

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За что именно поп-королю назначили первый штраф, не уточнялось.

На прошлой неделе Европейский суд по правам человека отклонил жалобу певца из-за запрета на въезд в Литву. Власти объяснили такое решение соображениями национальной безопасности и его позицией по вопросу присоединения Крыма к России.

Недавно Киркорова и Инстасамку предложили оштрафовать на пять миллионов рублей за использование фонограммы. С таким предложением в Государственную думу обратился активист Виталий Бородин.