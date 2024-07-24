Киркоров вместе со съемочной группой выбрался из каньона в Краснодарском крае

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров сообщил в соцсетях, что благополучно выбрался из каньона в Краснодарском крае. Исполнитель хитов застрял в горах из-за проливных дождей.

Киркоров написал, что вместе со съемочной группой фильма «Братья» покинул каньон и добрался до отеля в Сочи.

Ранее певец рассказал, что застрял в горах. Протекающая рядом с местом съемок река поднялась до уровня 10 метров.

Утром 23 июля в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей и подъема уровня воды в местных реках. Также метеорологи прогнозировали усиление ветра до 18 метров в секунду. Горожанам и гостям курорта рекомендовали отменить отдых у воды и в горной местности.