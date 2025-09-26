Киркоров решил собрать всех родственников в одной могиле

Народный артист Филипп Киркоров задумался над тем, чтобы устроить общее захоронение для всех покойных членов семьи. Об этом он рассказал Пятому каналу .

Певец уже принялся не только обсуждать эскиз общего памятника, который можно было бы установить на могиле, но и занимается вопросом изъятия урн с прахом отца Бедроса Киркорова, матери Виктории, бабушки и дедушки по материнской линии. Все они покоятся на разных кладбищах.

«Мои мама и бабушка похоронены в Болгарии. И я перевез прах родственников в Москву. Сейчас пытаюсь найти прах дедушки, который похоронен на Донском кладбище. Мамин папа Марк, в честь которого назван мой сын», — поделился певец, признавшись, что уже пересмотрел множество эскизов.

Непросто было, по его словам, и транспортировать урны родственников, однако в этом вопросе Киркоров заручился поддержкой российского МИД.

«Хочу их всех собрать. Две урны уже у меня из Болгарии. <…> Всеми правдами и неправдами прах мамы и бабушки достали и привезли в Москву», — добавил народный артист.

Но сложнее всего оказалось решить вопрос с перемещением праха дедушки с одного московского кладбища на другое: Киркоров столкнулся с массой бюрократических моментов и надеется закрыть вопрос в ближайшее время.

«Похороним в могилу на Троекуровском кладбище. Туда заложим урны», — сказал он.

В планах у Киркорова — успеть к годовщине смерти отца. Он умер 18 марта и похоронен как раз на этом кладбище.