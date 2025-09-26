Киркоров решил собрать всех родственников в одной могиле
Народный артист Филипп Киркоров задумался над тем, чтобы устроить общее захоронение для всех покойных членов семьи. Об этом он рассказал Пятому каналу.
Певец уже принялся не только обсуждать эскиз общего памятника, который можно было бы установить на могиле, но и занимается вопросом изъятия урн с прахом отца Бедроса Киркорова, матери Виктории, бабушки и дедушки по материнской линии. Все они покоятся на разных кладбищах.
«Мои мама и бабушка похоронены в Болгарии. И я перевез прах родственников в Москву. Сейчас пытаюсь найти прах дедушки, который похоронен на Донском кладбище. Мамин папа Марк, в честь которого назван мой сын», — поделился певец, признавшись, что уже пересмотрел множество эскизов.
Непросто было, по его словам, и транспортировать урны родственников, однако в этом вопросе Киркоров заручился поддержкой российского МИД.
«Хочу их всех собрать. Две урны уже у меня из Болгарии. <…> Всеми правдами и неправдами прах мамы и бабушки достали и привезли в Москву», — добавил народный артист.
Но сложнее всего оказалось решить вопрос с перемещением праха дедушки с одного московского кладбища на другое: Киркоров столкнулся с массой бюрократических моментов и надеется закрыть вопрос в ближайшее время.
«Похороним в могилу на Троекуровском кладбище. Туда заложим урны», — сказал он.
В планах у Киркорова — успеть к годовщине смерти отца. Он умер 18 марта и похоронен как раз на этом кладбище.