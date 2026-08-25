Киркоров появился на сцене «Новой волны» в легендарном образе 1990-х

Народный артист России Филипп Киркоров удивил публику на творческом вечере, посвященном композитору Раймонду Паулсу в рамках конкурса «Новая волна — 2026». Певец вышел на сцену в голубом костюме и со знаменитой кудрявой прической, напомнив зрителям свой образ в 90-х годах, сообщило РИА «Новости» .

«Никогда не забуду свое первое появление на телевидении. Меня впервые показали 40 лет назад и первыми крестными моими родителями на этом большом пути стали три человека: Илья Резник, Алла Пугачева и Раймонд Паулс», — признался артист со сцены.

Киркоров добавил, что они первыми поверили в него. Он никогда этого не забудет.

Ранее Киркоров признался, что выделил в квартире место для личного архива, в котором хранятся вещи, связанные с Аллой Пугачевой. Среди них обручальное кольцо и подаренный певицей желтый пиджак Cartier.