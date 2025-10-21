Кинорежиссер Кончаловский отметил, что пример Никиты Михалкова оказал большое влияние на его жизнь

Кинорежиссер Егор Кончаловский рассказал «Известиям» о детстве, проведенном в окружении кинематографистов. Он отметил, что пример дяди, прославленного режиссера Никиты Михалкова, оказал большое влияние на его жизнь.

«Присутствие его друзей, его коллег, Саша Адамович, Эдуард Артемьев, Олег Табаков, Юра Богатырев, Люся Гурченко. Да что там говорить, их десятки. Вот это была как бы воспитательная работа. <...>», — поделился Кончаловский.

Народный артист РСФСР, Герой Труда РФ, кинорежиссер Никита Михалков 21 октября отмечает 80-летие. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что накануне юбилея Михалков был награжден медалью Государственной Думы за большой вклад в развитие культуры и активную гражданскую позицию.