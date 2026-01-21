Кинорежиссер Кончаловский отметил, что черпает творческое вдохновение из жизненного опыта
Кинорежиссер Егор Кончаловский поделился с NEWS.ru, что черпает творческое вдохновение из своего жизненного опыта. Ему недавно исполнилось 60 лет, и он выразил желание рассказывать зрителям о любви, истории России и искусстве.
«Источником вдохновения для меня является собственный жизненный опыт, который постепенно становится все более сложным под обстоятельствами жизни. Сегодня я хочу говорить о любви, об истории России, об искусстве — живописи», — отметил режиссер.
Он также вспомнил, что его отец Андрей Кончаловский отличался смелостью в творческих начинаниях, и предположил, что унаследовал от него этот «здоровый авантюризм».