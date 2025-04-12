Кинокритик Шнейдеров: после контракта с UTA гонорары Юры Борисова составят миллионы долларов

Заключение контракта с одной из трех крупнейших агентских компаний Голливуда United Talent Agency (UTA) даст российскому актеру Юре Борисову возможность получать гонорары, измеряющиеся миллионами долларов. Об этом заявил кинокритик Давид Шнейдеров в интервью ИА НСН .

«Подписание контрактов с подобными агентствами, как у Юры Борисова и Марка Эйдельштейна — это дорога в студийный Голливуд. Это принципиально другие гонорары, это другие бюджеты фильмов и другая реклама», — отметил эксперт.

Шнейдеров добавил, что Борисову будет сложнее добиться успеха в Голливуде из-за внешности и типажа. Сейчас актер начал учить язык, чтобы преодолеть языковой барьер. Он хочет избежать попадания в стереотипные образы бандитов или других отрицательных персонажей.