Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью радио Sputnik рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются русские актеры в Голливуде. По его словам, главное препятствие для наших артистов — акцент.

Шнейдеров отметил, что, например, тот же Юра Борисов серьезно учит английский язык перед «Золотым глобусом».

Фильмы часто изображают русских стереотипно: алкоголиками, бандитами и проститутками. Тем не менее есть надежда, что студии обратят внимание на наших актеров. У Марка Эйдельштейна, который снялся в фильме «Анора», по мнению Шнейдерова, больше шансов на заключение голливудских контрактов, чем у Юры Борисова, потому что у него чисто европейская внешность.

Тема России и россиян освещается в голливудских фильмах с незапамятных времен. Сначала Россия была представлена как враг, затем стала другом. Однако русских в фильмах обычно играют русские актеры, а не болгары, румыны и другие национальности. Это успех для продвижения наших артистов в Голливуд, считает кинокритик.