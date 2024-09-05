Кинокритик и публицист Ирина Рубанова скончалась на 92-м году жизни
Союз кинематографистов России сообщил о смерти кинокритика и публициста Ирины Рубановой. Она ушла из жизни в возрасте 91 года, написал телеканал «Санкт-Петербург».
Рубанова печаталась в журналах «Искусство кино», «Сеанс» и «Киноведческие записки». За время своего творчества она выпустила несколько книг, в том числе работу о Владимире Высоцком.
Ирина Рубанова также оценивала участников во время фестиваля «Кинотавр», который проходил в Сочи.
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