Кинокритик Голубчиков: актерская карьера у Назарова сложилась давно

Актер Дмитрий Назаров был очень высокооплачиваемым в России, известным по многим проектам. Его профессиональная карьера давно сложилась, рассказал кинокритик Александр Голубчиков сайту «Страсти».

По его словам, неправильно считать, что только работа в сериале «Кухня» принесла Назарову большую популярность. До этого он озвучивал героя Ракфора в «Чип и Дейл спешат на помощь», сыграл в знаковом сериале «Закон». Актер всегда был востребован в киноиндустрии, подчеркнул критик.

Отмечается, что Дмитрия Назарова уволили из МХТ им. А. П. Чехова из-за его политических высказываний в 2023 году.