Ким Кардашьян поразила публику откровенным образом на гала-ужине Chanel

Модель Ким Кардашьян вышла на светский вечер в платье с прозрачной юбкой. Фотографию звезды опубликовал New York Post .

Американская бизнесвумен посетила ежегодный гала-ужин Chanel, проходящий накануне церемонии вручения кинопремии «Оскар». Для мероприятия, которое состоялось в отеле The Beverly Hills в калифорнийском Беверли-Хиллз, 44-летняя Кардашьян выбрала откровенный наряд, который поразил публику.

Она появилась на красной дорожке в черном платье с бантами и тонкими бретелями, а также прозрачной юбкой, полностью оголившей ее ноги. Образ звезда дополнила высоким гладким хвостом, туфлями на высоком каблуке, маленькой сумочкой и украшениями с бриллиантами.

Ранее в Сети обсуждали эпатажный выход в свет бывшего мужа Кардашьян рэпера Канье Уэста в компании его новой супруги Бьянки Цензори. Девушка посетила красную дорожку музыкальной премии «Грэмми» в абсолютно прозрачном платье и без белья.