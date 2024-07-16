Ким Кардашьян обвинили в нарушении дресс-кода на свадьбе индийского миллиардера

Пользователи соцсетей обвинили Ким Кардашьян в нарушении дресс-кода на свадьбе индийского миллиардера Ананта Амбани и Радхики Мерчанта. Об этом сообщило издание PageSix.

Американская звезда решила надеть на торжество алый наряд, хотя обычно такой цвет выбирают индийские невесты, написал сайт kp.ru.

В минувшее воскресенье Кардашьян вновь появилась на публике в красном образе. Ее наряд состоял из тканевого топа и юбки, он также был дополнен драгоценностями.

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