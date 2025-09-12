Киллиан Мерфи опроверг слухи о том, что станет новым Волан-де-Мортом

Ирландский актер Киллиан Мерфи не будет играть Волан-де-Морта в новом сериале о Гарри Поттере. Об этом артист заявил на подкасте Джоша Горовица Happy sad confused .

«Мои дети иногда спрашивают меня об этом, но я ничего об этом не знаю», — сказал Мерфи.

По его словам, очень сложно следить за действиями его коллеги по цеху Рэйфа Файнса, который сыграл Волан-де-Морта. Мерфи назвал его истинной легендой актерского искусства и пожелал удачи тому артисту, который займет его место.

Ранее Киллиана Мерфи наградили премией «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Оппенгеймер». За эту награду также боролись артисты Колман Доминго, Брэдли Купер, Пол Джаматти и Джеффри Райт.

А вот обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана стал коллега Мерфи Роберт Дауни — младший, тоже сыгравший в «Оппенгеймере».