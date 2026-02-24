Киевский суд приговорил певицу Чичерину к 12 годам тюрьмы заочно

Шевченковский районный суд Киева вынес заочный приговор российской певице Юлии Чичериной. Ей назначили 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сообщение об этом опубликовали на странице суда в Facebook*.

Чичерину признали виновной по ряду статей, включая обвинения в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в пересечении государственной границы с целью причинения вреда интересам государства. Согласно приговору Чичериной заочно назначили 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В 2022–2023 годах украинские власти уже предъявляли Чичериной обвинения заочно. При этом уточняли, что ей может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Тогда в качестве оснований называли выступления певицы в населенных пунктах, находившихся под контролем российских войск, а также публикацию патриотических видеороликов и обращений к украинским военным с призывами сложить оружие.

