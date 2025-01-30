Кейт Бланшетт стала главой фонда для кинематографистов-беженцев

Актриса Кейт Бланшетт стала главой фонда, созданного для поддержки кинематографистов-беженцев. Об этом сообщило издание The Guardian.
Основная миссия фонда — оказание финансовой помощи режиссерам-беженцам. Совместно с Агентством ООН по делам беженцев и Фондом Хьюберта Балса Бланшетт запустила программу Displacement Film Fund, направленную на поддержку создания короткометражных фильмов, написало ИА НСН.
В рамках программы планируется предоставить пять грантов по 100 тысяч евро, которые смогут быть использованы для финансирования новых кинопроектов.
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