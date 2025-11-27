Катя Лель рассказала, что подготовила особенный подарок для мамы на День матери

Популярная певица Катя Лель поделилась своими планами на предстоящий День матери. В интервью Общественной Службе Новостей артистка рассказала, какой сюрприз она приготовила для самого родного человека.

По словам Кати Лель, в этом году она решила подарить маме технику и организовать для нее путешествие.

«Хочу, чтобы мама всегда была окружена заботой и ни секунды не отвлекалась на домашние заботы», — призналась звезда.

Певица отметила, что каждый год старается порадовать маму подарками, которые приносят ей счастье. В свою очередь, мама Кати Лель тоже не остается в долгу и дарит дочери приятные сюрпризы.