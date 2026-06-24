Катя Лель призвала спасти легенду из 90-х

Эстрадную певицу Ирину Отиеву призвали спасти от полного забвения и депрессии. С обращением к коллегам по шоу-бизнесу выступила исполнительница Катя Лель в эфире шоу «Ты не поверишь!» .

Авторы передачи уверили, что Отиева по утрам ходит в магазин за продуктами, но «первым делом спешит к витрине с алкоголем». Певица, по их версии, скрывает лицо и не любит пересекаться взглядом с прохожими.

На столь эмоциональное описание ситуации отреагировала Катя Лель. Она призвала коллег по цеху помочь Ирине Отиевой. В первую очередь, сочла артистка, бывшей эстрадной звезде требуется вновь «почувствовать себя нужной».

«Когда человек не востребован, он просто умирает», — предположила Лель.

Ирина Отиева — советская и российская джазовая певица, обладавшая уникальным диапазоном голоса в три с половиной октавы. Слава пришла к ней в 1980-х и 1990-х годах.

Ее голос звучит во многих культовых советских фильмах, включая картины «Вам и не снилось…» (песня «Последняя поэма») и «Чародеи» («Загадай желание»). Отиева регулярно побеждала на крупных международных музыкальных фестивалях.

Карьеру певица завершила в начале 2000-х годов. По сообщениям прессы, в последние годы Отиева предпочитает жить в уединении со своей матерью и дочерью.