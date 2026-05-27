Катя Лель назвала Италию и ОАЭ любимыми туристическими направлениями

Певица Катя Лель известна своей любовью к путешествиям. В беседе с Общественной Службой Новостей артистка поделилась предпочтениями в выборе стран для отдыха.

Исполнительница призналась, что часто посещает восточные страны. Особое место в ее сердце занимают Объединенные Арабские Эмираты, привлекающие восточной роскошью и высоким уровнем сервиса.

«Конечно, моя давняя и искренняя любовь — Италия. Я просто с детства фанатка итальянских фильмов, поэтому Рим и пригороды — места, в которые хочется возвращаться», — отметила звезда.

Кроме того, у певицы появились планы посетить Китайскую Народную Республику.