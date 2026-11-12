Катя IOWA рассказала, почему пока не берет маленького сына на гастроли
Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова рассказала, почему не возит трехлетнего сына Льва на гастроли. Видео с высказываниями певицы опубликовали в МАКС-канале «Звездач», пишет «Мойка78».
По словам артистки, сейчас мальчик еще слишком маленький, чтобы полноценно воспринимать гастрольную жизнь. Иванчикова призналась, что хочет изменить ситуацию примерно через полгода и уже обсудила эту идею с мужем, музыкантом Леонидом Терещенко.
Певица рассказала, что перед очередным выступлением оставила сына с бабушкой и собиралась на концерт со слезами на глазах. Лев уже понимает, когда родители уходят на работу, и по-взрослому отпускает их.
«Когда он отпускает, так по-взрослому говорит: „Идите уже на свою работу!“», — рассказала певица.
Иванчикова также объяснила, что организация гастролей связана с серьезными расходами: подготовка масштабных шоу требует вложений в декорации, костюмы и перевозку оборудования. При этом артистам не всегда удается заранее оценить, окупятся ли затраты на выступления в других городах.