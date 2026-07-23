Карточку Овечкина с автографом продали на аукционе за 256 тысяч долларов
На аукционе Sotheby’s продали эксклюзивную карточку российского хоккеиста Александра Овечкина. Об этом сообщили на сайте аукционного дома.
Уникальный лот из серии Upper Deck 2024–25 The Cup выпущен в единственном экземпляре. В него вошли фрагмент игровой формы «Вашингтон Кэпиталз» сезона-2024/25 и автограф спортсмена.
Сам Овечкин оставил на карточке памятную надпись: «895 — № 1 по количеству голов в истории». Она посвящена достижению форварда, который в прошлом сезоне превзошел рекорд легендарного Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером НХЛ.
Цена продажи составила 256 тысяч долларов. Это второе место по стоимости среди карточек с автографом Овечкина: в 2025 году его карточка новичка ушла с молотка за 381 тысячу долларов. Абсолютный рекорд в истории хоккейных коллекционных карт принадлежит Гретцки — 3,75 миллиона долларов.
Ранее Овечкин назвал клуб, в котором он планирует завершить спортивную карьеру. По его словам, это будет не «Вашингтон».