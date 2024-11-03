Канье Уэст запланировал концерт в Петербурге

Рэпер Канье Уэст может приехать в Россию с концертом. Мероприятие планируют провести не в Москве, а в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал Baza.
По его данным, музыкант собирается приехать в Россию в середине ноября, билеты поступят в продажу на следующей неделе. Организаторы выступления уже договорились с площадкой, нашли средства и даже передали представителям рэпера аванс.
Канье Уэст запросил за выступление пять миллионов долларов. Также в России собираются организовать встречу с поклонниками исполнителя.
В июле этого года рэпер также запросил пять миллионов долларов за концерт в Москве. Тогда музыкант согласился выступить, но в итоге мероприятие не состоялось.
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