Канье Уэст запланировал концерт в Петербурге

Baza: рэпер Канье Уэст может выступить в России в ноябре

Рэпер Канье Уэст может приехать в Россию с концертом. Мероприятие планируют провести не в Москве, а в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, музыкант собирается приехать в Россию в середине ноября, билеты поступят в продажу на следующей неделе. Организаторы выступления уже договорились с площадкой, нашли средства и даже передали представителям рэпера аванс.

Канье Уэст запросил за выступление пять миллионов долларов. Также в России собираются организовать встречу с поклонниками исполнителя.

В июле этого года рэпер также запросил пять миллионов долларов за концерт в Москве. Тогда музыкант согласился выступить, но в итоге мероприятие не состоялось.