Канье Уэст заявил о желании развестись с Бьянкой Цензори

TMZ: Канье Уэст хочет переехать и развестись с женой после 2 лет брака

Рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори оказались на грани развода после двух лет брака. Об этом сообщило издание TMZ .

Музыкант и модель сейчас переживают «тяжелый период». Несколько источников сообщили, что пара рассталась несколько недель назад. Последний раз их видели вместе на шопинге 20 сентября.

Причину разрыва не назвали. При этом рэпер рассказал близким людям, что планирует переехать жить в Токио и развестись с Цензори.

До этого Уэста не раз замечали в одиночных полетах в столицу Японии. Его видели в местном ямайском ресторане, но без жены.

Ранее издание Daily Mail писало, что супруга рэпера могла начать злоупотреблять алкоголем из-за проблем в браке.

Этим летом издание In Touch Weekly отмечало, что музыкант полностью контролирует жизнь Цензори — выбирает ей одежду, следит за соцсетями модели, изучает, что она ест и пьет, когда ложится спать. По мнению Уэста, он все делал только на благо супруги.