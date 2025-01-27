Канье Уэст предлагал бывшей девушке сделать пластику груди

Актриса призналась, что музыканта в целом не устраивала ее внешность, из-за чего он неоднократно предлагал ей лечь под нож. Несмотря на то, что отношения звезд продлились всего два месяца, Фокс назвала их абьюзивными.

«Канье не понравилось, как на мне сидел облегающий топ, он предложил сделать пластику груди. Его слова прорезали воздух, они были неожиданными и резкими. Я смотрела на себя в зеркало, рассматривая послеродовое тело. Я думала про себя», — сказала Фокс.

Канье Уэст и Джулия Фокс начали встречаться в январе 2022 года, но спустя два месяца расстались. Позднее Джулия признавалась, что ей трудно чувствовать себя просто одной из бывших девушек рэпера.

Ранее Уэст снял возлюбленную Бьянку Цензори полностью обнаженной. На кадрах она находилась в ванной.