Канадская актриса и супермодель Дейл Хэддон умерла из-за отравления угарным газом

Супермодель и актриса Дейл Хэддон из Канады скончалась в возрасте 76 лет. Об этом сообщила американская телерадиокомпания CBS News .

«Дэйл Хэддон была найдена мертвой в спальне на втором этаже в апартаментах», — сообщило издание.

По данным CBS News, смерть наступила из-за отравления угарным газом. Утечка произошла в доме дочери модели Райан в округе Бакс в штате Пенсильвания 27 декабря. Также в доме находился 76-летний мужчина, личность которого не разглашается. За его жизнь сейчас борются врачи.

Дейл Хэддон родилась в Торонто в 1948 году. Одной из самых известных моделей мира она стала в 70-80-х годах и неоднократно входила в топ самых красивых женщин мира. В 1973 году она дебютировала в кино. Широкую известность Хэддон приобрела благодаря роли Перл Профет в фильме «Киборг». Всего в фильмографии актрисы 25 фильмов и ряд телешоу.

Ранее стало известно о смерти актрисы Оливии Хасси, сыгравшей главную роль в фильме «Ромео и Джульетта» режиссера Франко Дзеффирелли. Ей было 73 года. Артистка умерла дома, в окружении своих близких.